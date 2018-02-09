Олимпийские игры открылись

Зимние Игры в Пхёнчхане официально открыты, зажжён Олимпийский огонь. Церемония продлилась около двух часов.
Среди почётных гостей, на одной трибуне с вице-президентом США Майком Пенсом — первая в истории представительница династии Кимов на южнокорейской земле, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, а также формальный глава северокорейского государства — председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
Сборные обеих Корей на параде спортсменов шли вместе.
Игры в Пхёнчхане уже побили множество рекордов: по числу атлетов — 2952 спортсмена, по числу участников одной отдельной команды — 242 спортсмена из США. Также впервые в истории зимних Олимпиад будет разыграно более ста комплектов наград.
Соревнования начались, по традиции, ещё до официального открытия и продлятся до 25 февраля.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пожелал спортсменам «вдохновлять нас жить по принципам олимпизма, чести и совести».