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Южная Корея

Олимпийские игры открылись

Президент МОК Томас Бах пожелал спортсменам «вдохновлять нас жить по принципам олимпизма, чести и совести»

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Олимпийские игры открылись

Олимпийские игры открылись
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Reuters
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Зимние Игры в Пхёнчхане официально открыты, зажжён Олимпийский огонь. Церемония продлилась около двух часов.

Среди почётных гостей, на одной трибуне с вице-президентом США Майком Пенсом — первая в истории представительница династии Кимов на южнокорейской земле, сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, а также формальный глава северокорейского государства — председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Сборные обеих Корей на параде спортсменов шли вместе.

Игры в Пхёнчхане уже побили множество рекордов: по числу атлетов — 2952 спортсмена, по числу участников одной отдельной команды — 242 спортсмена из США. Также впервые в истории зимних Олимпиад будет разыграно более ста комплектов наград.

Соревнования начались, по традиции, ещё до официального открытия и продлятся до 25 февраля.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пожелал спортсменам «вдохновлять нас жить по принципам олимпизма, чести и совести».