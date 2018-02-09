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Греция

Еврокомиссара заподозрили во взяточничестве

Димитрис Аврамопулос подозревается в получении взяток от фармацевтической компании Novartis в период, когда он был министром здравоохранения Греции (2007-2009).

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Еврокомиссара заподозрили во взяточничестве

Еврокомиссара заподозрили во взяточничестве
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Расследование предполагаемого подкупа швейцарской фармацевтической компанией членов греческого правительства вышло на европейский уровень.

Согласно информации анонимного осведомителя следствия, один из главных подозреваемых по делу , в прошлом член греческого правительства, а ныне комиссар по внутренним делам ЕС Димитрис Аврамопулос. Он и другие бывшие греческие министры подозреваются в получении взяток за выдачу разрешений на продажу лекарств Novartis по завышенным ценам.

Расследование коррупционных практик компании Novartis было начато в США в 2014 г. и достигло Греции к началу 2018 г. Все подозреваемые экс-министры принадлежат к партиям, которые в настоящее время находятся в оппозициию. Это дает основание Аврамопулосу предполагать политические мотивы расследования.

Димитрис Аврамопулос: "Никакой аноним, никакой лжесвидетель, никакой заговор, кто бы за ним не стоял, не в состоянии бросить на меня тень. Я этого никогда не допущу".

Еврокомиссия пока воздерживается от комментариев. Маргаритис Схинас, официальный Европейский комиссар: "Комиссар Аврамопулос сделала ряд заявлений, в которых он прояснил свою позицию по вопросу, который относится ко времени, когда он был министром здравоохранения Греции. Комиссии нечего добавит к его словам".

Симела Тухтиду, Евроньюс: "Димитрис Аврамопулос предупредил, что, если дело не прояснится в ближайшее время, он пожалуется в европейские институты на то, что верховенство права в Греции под угрозой".