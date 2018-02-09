Антимигрантские выступления в Мачерате

В итальянском городе Мачерата продолжаются антимигрантские выступления. В четверг вечером около 30 сторонников неонацистской партии "Новая сила" (Forza Nuova) приняли участие в несогласованной демонстрации на центральной площади. В ответ там же собрались контрдемонстранты — сторонники леворадикальных движений, которые выкрикивали: "Мы все — антифашисты!" Задержаны около 20 человек.
Выступления в Мачерате спровоцированы резонансным убийством 18-летней Памелы Мастропьетро: в конце января в городе было обнаружено расчлененное тело девушки. Обвинения в убийстве предъявлены мигранту из Нигерии.
На прошлой неделе в Мачерате член ультраправой партии "Лига севера" открыл стрельбу по мигрантам и ранил шесть человек. Он находится под арестом. После этого нападения власти города запретили проведение манифестаций. Но леворадикальные активисты обещают провести в субботу акцию протеста против фашизма.