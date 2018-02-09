Мартин Шульц передумал входить в правительство в качестве министра иностранных дел ФРГ в случае одобрения немецкими социал-демократами коалиционного соглашения с консерваторами. Отказаться от этого его вынудила жёсткая критика группы влиятельных членов СДПГ, выступивших против смены нынешнего главы МИДа социал-демократа Зигмара Габриэля.
Шульц не возглавит МИД ФРГ
Лидер немецких социал-демократов отказался от своего намерения войти в правительство большой коалиции (в случае его создания) в качестве министра иностранных дел.
Шульц не возглавит МИД ФРГ
Точка зрения
Я заявляю о своем отказе присоединиться к федеральному правительству. Искренне надеюсь, что это завершит кадровые споры в СДПГпрдседатель СДПГ
По словам Андреа Налес, лидера фракции социал-демократов в бундестаге, Шульц решил "не возвышать личные амбиции над интересами партии":
"Он вел коалиционные переговоры очень интенсивно, употребив свой опыт главы Европарламента, - сказал она. - Его целью было проведение политики в интересах всей Европы", - сказала Налес.
Мартин Шульц, собираясь возглавить МИД, прочил Андреа Налес в председатели партии. На вопросы о том, как теперь будут распределены должности, она отвечает:
" Думаю, господин Шульц должен сначала всё это переварить".
4 марта рядовые социал-демократы ФРГ должны проголосовать "за" или "против" соглашения о создании "большой коалиции".
В такой ситуации Мартин Шульц предпочёл не создавать внутрипартийных трений и выразил надежду на то, что его "отказ входить в правительство завершит кадровые дебаты в СДПГ".
В свой время Зигмар Габриэль добровольно уступил пост председателя партии Мартину Шульцу, став вместо этого главой внешнеполитического ведомства. По негласной договоренности Шульц обещал, что Габриэль будет руководить МИДом и в новом правительстве.