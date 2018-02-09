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Германия

Шульц не возглавит МИД ФРГ

Лидер немецких социал-демократов отказался от своего намерения войти в правительство большой коалиции (в случае его создания) в качестве министра иностранных дел.

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Шульц не возглавит МИД ФРГ

Шульц не возглавит МИД ФРГ
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Мартин Шульц передумал входить в правительство в качестве министра иностранных дел ФРГ в случае одобрения немецкими социал-демократами коалиционного соглашения с консерваторами. Отказаться от этого его вынудила жёсткая критика группы влиятельных членов СДПГ, выступивших против смены нынешнего главы МИДа социал-демократа Зигмара Габриэля.

Точка зрения

Я заявляю о своем отказе присоединиться к федеральному правительству. Искренне надеюсь, что это завершит кадровые споры в СДПГ

Мартин Шульц прдседатель СДПГ

По словам Андреа Налес, лидера фракции социал-демократов в бундестаге, Шульц решил "не возвышать личные амбиции над интересами партии":

"Он вел коалиционные переговоры очень интенсивно, употребив свой опыт главы Европарламента, - сказал она. - Его целью было проведение политики в интересах всей Европы", - сказала Налес.

Мартин Шульц, собираясь возглавить МИД, прочил Андреа Налес в председатели партии. На вопросы о том, как теперь будут распределены должности, она отвечает:

" Думаю, господин Шульц должен сначала всё это переварить".

4 марта рядовые социал-демократы ФРГ должны проголосовать "за" или "против" соглашения о создании "большой коалиции".

В такой ситуации Мартин Шульц предпочёл не создавать внутрипартийных трений и выразил надежду на то, что его "отказ входить в правительство завершит кадровые дебаты в СДПГ".

В свой время Зигмар Габриэль добровольно уступил пост председателя партии Мартину Шульцу, став вместо этого главой внешнеполитического ведомства. По негласной договоренности Шульц обещал, что Габриэль будет руководить МИДом и в новом правительстве.