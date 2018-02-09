Курдский лидер из Сирии - об операции в Африне

Турецкая армия проводит операцию против курдов в их анклаве Африн на севере Сирии. Курдское ополчение участвовало в международной кампании против так называемого "Исламского государства". Лидер курдской партии «Демократический союз» и деятель сирийской оппозиции Салих Муслим утверждает, что действия Анкары — на руку террористической группировке:

«Это своего рода месть «Исламского государства» за его поражение во многих местах. Эту месть осуществляет Турция, - сказал он. - И Турция не одна. Есть определенный консенсус между сирийским режимом, Ираном и Турцией».

Турция пытается не допустить расширения курдами своего влияния в регионе и создания своего государства. Из представитель Салих Муслим заявил, что турецкая армия нанимает тех, кто воевал против курдов:

«Турция не отличается от боевиков «Исламского государства», которых она воспитала и обучила, - продолжал Муслим. - Даже в Африне турки теперь используют недобитков, которые вырвались из Ракки и из Мосула».

Турецкое наступление может продолжиться на восток к городу Манбидж и достичь районов, где находятся американские военные. Мы спросили представителя курдов, будут ли США на их стороне или со своим союзником по НАТО Турцией.

«Международныая коалиция против «Исламского государства» всё ещё на месте, её члены морально обязаны быть с нами, - ответил Муслим. - Но мы не знаем, что она будет делать, если турки продолжат наступление. Мы же со своей стороны будем сопротивляться. Мы будем отбивать их вторжение, их атаки, мы будем сопротивляться. Пока Соединённые Штаты говорят нам ОК, мы всё ещё с вами, мы будем защищать, я так понимаю, даже если будет наступление на Манбидж".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция "Оливковая ветвь" в Африне носит антитеррористический и оборонительный характер, и что она не преследует цели захвата территорий Сирии. В 2016 году Турецкая Республика выдала ордер на арест Салиха Муслима — его обвиняют в причастности к подрыву автобуса с турецкими военными. Тогда погибло 30 человек. В Анкаре считают, что возглавляемый им "Демократический союз" связан с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана, хотя сирийские курды такую связь отрицают.