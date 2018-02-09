Всеобщие выборы в Италии: кто есть кто?

Ни одна крупная итальянская политическая партия не сможет обеспечить себе большинство на выборах ввиду установления новой избирательной системы. Как каждая из них при этом пытается консолидировать голоса?

После трёх кабинетов под началом лево-центристов (премьерами за последние пять лет успели побывать Энрико Летта, Маттео Ренци и Паоло Джентилони) 4 матра 2018 года итальянцы снова идут на выборы для избрания национального правительства.

Несмотря на наличие трёх основных соперничающих политических сил, ни одной из них не удастся заручиться большинством на выборах. И причиной тому – новая избирательная система, которую даже её авторы окрестили как «сложную».

Фаворитом для составителей политических прогнозов стало движение «Пять звёзд».

Движение, сформированное по инициативе гражданского общества, возглавляет бывший актёр Беппе Грилло. Лидеры движения «Пять звёзд» рассчитывают получить самый крупный блок мест как в нижней палате парламента, так и в сенате. Хотя некоторые опросы показывают, что партия не сможет достичь 40-процентного барьера, став правящим большинством в парламенте.

Новый избирательный закон в Италии прозвали Rosatellum по имени депутата от Демпартии Этторе Розато, который настаивал на его принятии. Закон затрудняет положение партий-одиночек, открывая путь для коалиций и борьбы отдельных кандидатов на местах.

И это может стать проблемой для движения «Пять звёзд», члены которого отказываются вступать в сделки с другими политическими силами, поскольку опасаются, что их сторонники будут рассматривать любые уступки как моральный компромисс.

Если лидеры этого движения не пойдут на уступки, всё будет зависеть от способности других партий договариваться и идти на компромиссы для формирования коалиционного правительства.

Какие же щеё политические силы могут участвовать в такой коалиции?

Основные политические партии и блоки

Движение « Пять звёзд » делит политический ландшафт с рядом партий.

» делит политический ландшафт с рядом партий. Демократическая партия : коалиция лево-центристов, которую возглавил прошлый премьер Маттео Ренци. Паоло Джентилони, глава правительства, проходит на выборах от этой партии по избирательному списку в Риме. Несколько месяцев назад партия потеряла значительное число своих депутатов, которые были не согласны с реформирования трудового законодательства и пенсий. Эти депутаты сформировали отдельный блок Liberi e Uguali ещё более левой направленности.

: коалиция лево-центристов, которую возглавил прошлый премьер Маттео Ренци. Паоло Джентилони, глава правительства, проходит на выборах от этой партии по избирательному списку в Риме. Несколько месяцев назад партия потеряла значительное число своих депутатов, которые были не согласны с реформирования трудового законодательства и пенсий. Эти депутаты сформировали отдельный блок Liberi e Uguali ещё более левой направленности. « Свобода и равенство » (Liberi e Uguali) возглавляет бывший судья, известный своим противостоянием итальянской мафии, председатель сената Пьетро Грассо. Многие видят в нём ожесточённого противника Маттео Ренци, за что он не раз становился объектом критики, в том числе, со стороны бывшего премьера Романо Проди, который обвинил Грассо в расколе левоцентристов, что позволило расчистить путь для сторонников Берлускони. По прогнозам, эта партия может занять второе место (после «Пяти звёзд») по числу голосов избирателей. В январе, согласно одному опросу, блок поддерживали 25%, но сегодня, по опросам, за партию проголосуют 5-6%.

» (Liberi e Uguali) возглавляет бывший судья, известный своим противостоянием итальянской мафии, председатель сената Пьетро Грассо. Многие видят в нём ожесточённого противника Маттео Ренци, за что он не раз становился объектом критики, в том числе, со стороны бывшего премьера Романо Проди, который обвинил Грассо в расколе левоцентристов, что позволило расчистить путь для сторонников Берлускони. По прогнозам, эта партия может занять второе место (после «Пяти звёзд») по числу голосов избирателей. В январе, согласно одному опросу, блок поддерживали 25%, но сегодня, по опросам, за партию проголосуют 5-6%. Блок Эммы Бонино («+Европа») – либеральное про-европейское движение и союзник Демократической партии. Эммы Бонино – одна из главных радикалов итальянской политики и видная активистка в борьбе за гражданские права. Блок «+Европа» она сформировала вместе с экономистом Бруно Табаччи, сторонником христианских демократов. По опросам, у блока около 2-3% голосов. Сторонники этого движения, в основном, – молодая образованная часть электората, итальянская диаспора за рубежом и лево-центристы, разочарованные конфликтом движения Пьетро Грассо с демпартией.

(«+Европа») – либеральное про-европейское движение и союзник Демократической партии. Эммы Бонино – одна из главных радикалов итальянской политики и видная активистка в борьбе за гражданские права. Блок «+Европа» она сформировала вместе с экономистом Бруно Табаччи, сторонником христианских демократов. По опросам, у блока около 2-3% голосов. Сторонники этого движения, в основном, – молодая образованная часть электората, итальянская диаспора за рубежом и лево-центристы, разочарованные конфликтом движения Пьетро Грассо с демпартией. « Вперёд, Италия » (Forza Italia) – партия Сильвио Берлускони, медиа-магната, который вернулся в политику несмотря на то, что технически он не может занимать государственные должности из-за судимости за налоговое мошенничество в 2013 году. Его ясный и доступный стиль общения с избирателями привлекает более пожилой электорат. На этот раз он позиционирует себя как человек, который избавит Италию от популизма. Согласно опросам у партии «Вперёд, Италия» 15% голосов, что делает её третьей силой в итальянской политике.

» (Forza Italia) – партия Сильвио Берлускони, медиа-магната, который вернулся в политику несмотря на то, что технически он не может занимать государственные должности из-за судимости за налоговое мошенничество в 2013 году. Его ясный и доступный стиль общения с избирателями привлекает более пожилой электорат. На этот раз он позиционирует себя как человек, который избавит Италию от популизма. Согласно опросам у партии «Вперёд, Италия» 15% голосов, что делает её третьей силой в итальянской политике. « Лига Севера » – партию евроскептиков правого крыла, известную в Италии просто как «Лига», возглавляет Маттео Сальвини. У партии тесные связи с Forza Italia. В течение последних пяти лет Сальвини «использовал анти-европейскую и антиглобалистскую риторику для того, чтобы заручиться поддержкой электората, разочарованного европейской миграционной политикой», пишет New York Times. Близость «Лиги Севера» к блоку Берлускони может сыграть отрицательную роль из-за разногласий по некоторым принципиальным вопросам, таким как отношения с Брюсселем. Благодаря скандальным публикациям в прессе и в соцсетях Сальвини удалось увеличить число сторонников партии с 4% в 2013 году до 13-14% сегодня.

» – партию евроскептиков правого крыла, известную в Италии просто как «Лига», возглавляет Маттео Сальвини. У партии тесные связи с Forza Italia. В течение последних пяти лет Сальвини «использовал анти-европейскую и антиглобалистскую риторику для того, чтобы заручиться поддержкой электората, разочарованного европейской миграционной политикой», пишет New York Times. Близость «Лиги Севера» к блоку Берлускони может сыграть отрицательную роль из-за разногласий по некоторым принципиальным вопросам, таким как отношения с Брюсселем. Благодаря скандальным публикациям в прессе и в соцсетях Сальвини удалось увеличить число сторонников партии с 4% в 2013 году до 13-14% сегодня. «Братья Италии» (Fratelli d'Italia) – это единственный блок, который возглавляет женщина, профессиональный политик из Рима Джорджия Мелони. По определению газеты Guardian, «Братья Италии» - это «южный эквивалент «Лиги Севера» с неофашистскими корнями». Блок состоит в альянсе с Forza Italia и «Лигой», а также с центристским блоком «Мы за Италию» (Noi per l'Italia), и может получить до 5% голосов.

Что предлагают эти партии и блоки?

Межпартийные альянсы: возможны варианты

Как поясняет газета Politico, новая избирательная система предусматривает «избрание 37% кресел с парламенте на местных выборах, причем кресло достанется кандидату, который наберёт наибольшее число голосов в свою поддержку. Остальные 63% мест распределяются пропорционально с использованием закрытых (тайных) списков, причем несколько кресел отдаются «на откуп» итальянцам, проживающим за рубежом».

«Новая система ставит политических оппонентов в условия жёсткой конкуренции на всех избирательных участках, а значит придётся вести множество мелких кампаний на местах, по всей стране», пишет Politico. Самые мелкие блоки должны преодолеть 3%-й порог, чтобы попасть в парламент.

В Италии существует давняя традиция агиткампаний на местном уровне, но сегодня партийные струткуры на местах заметно ослаблены, а их влияние на общественное сознание крайне незначительно.

Ни одна из участвующих в выборах партий, похоже, не в состоянии набрать необходимое число голосов, но и коалициям тоже предстоит бороться, чтобы преодолеть 40%-й барьер. Принимая во внимание то, что от 30% до 40% избирателей пока не определились с выбором, так называемый «фактор стыдливости» (когда в процессе опросов люди стесняются выразить свою поддержку правых партий), и уровень неявки на выборах, который, по прогнозам, превысит 30%, результат этих всеобщих выборов совершенно не предсказуем.

Лоренцо Прельяско (Lorenzo Pregliasco), консультант по политическим стратегиям компании Quorum и редактор аналитического журнала YouTrend, прогнозирует три возможных сценария. Причём все они подразумевают невозможность формирования парламента.