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Германия

Новую "большую коалицию" критикуют и правые, и левые

В ХДС-ХСС Меркель упрекают за уступки СДПГ. Левое крыло СДПГ в принципе отвергает коалицию с консерваторами.

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Новую "большую коалицию" критикуют и правые, и левые

Новую "большую коалицию" критикуют и правые, и левые
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REUTERS/Hannibal Hanschke
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Руководство ХДС-ХСС и СДПГ вздохнуло с облегчением после того как многодневные переговоры завершились наконец заключением соглашения о создании правительственной коалиции. Но критика в адрес условий соглашения и самого партийного руководства все громче доносится с разных сторон политического спектра.

Многие христианские демократы обвиняют Ангелу Меркель в уступке социал-демократам слишком большого числа министерских портфелей. По мнению критиков, в том числе консервативной газеты Bild, самого массового немецкого таблоида, чтобы остаться в канцлерском кресле на четвёртый срок Меркель заплатила слишком высокую цену.

В лагере социал-демократов набирают вес бунтари из партийного союза молодёжи Jusos, которые в принципе отвергают коалицию с ХДС-ХСС.

Левая пресса уделяют много внимание названию нового суперведомства, созданного на базе МВД, в главе которого встал лидер баварских консерваторов Хорст Зеехофер. Оно получило название Министерства внутренних дел, строительства и родины и призвано, среди прочего, заняться проблемой интеграции иммигрантов.