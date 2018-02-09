Новую "большую коалицию" критикуют и правые, и левые

Руководство ХДС-ХСС и СДПГ вздохнуло с облегчением после того как многодневные переговоры завершились наконец заключением соглашения о создании правительственной коалиции. Но критика в адрес условий соглашения и самого партийного руководства все громче доносится с разных сторон политического спектра.
Многие христианские демократы обвиняют Ангелу Меркель в уступке социал-демократам слишком большого числа министерских портфелей. По мнению критиков, в том числе консервативной газеты Bild, самого массового немецкого таблоида, чтобы остаться в канцлерском кресле на четвёртый срок Меркель заплатила слишком высокую цену.
В лагере социал-демократов набирают вес бунтари из партийного союза молодёжи Jusos, которые в принципе отвергают коалицию с ХДС-ХСС.
Левая пресса уделяют много внимание названию нового суперведомства, созданного на базе МВД, в главе которого встал лидер баварских консерваторов Хорст Зеехофер. Оно получило название Министерства внутренних дел, строительства и родины и призвано, среди прочего, заняться проблемой интеграции иммигрантов.