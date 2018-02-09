Волатильность на финансовых рынках

Очередной обвал рынка акций США вызвал волну волатильности на мировых финансовых площадках. В четверг американский промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 1000 пунктов, потеряв 4,15%.

Экомномический эксперт Джаспер Лоулер (London Capital Group) объсняет чем последний обвал отличается от падения, произошешего в начале недели: "Первый всплеск волатильности можно объяснить тем, что многие инвесторы вкладывают средства в активы с низкой волатильностью, можно купить такие ценные бумаги, которые принесут прибыль, когда волона волатильности спадет. Так что причина распродажи в начале недели — скорее техническая. Но далее, я полагаю, ми пришли уже к тому, что все больше инвесторов знамают на рынке оборонительную позицию — это уже реакция на резкое снижение котировок".

Многие говорят об угрозе высоких темпов инфляции, что может побудить Федеральную резервную систему США повысить банковскую учетную ставку для сдерживания экономики.

Джаспер Лоулер, London Capital Group: "Инфляция до сих пор держится на очнь низком уровне. Но из этого периода мы уже начинаем выходить".

На фоне очередного крупного спада в Нью-Йорке в пятницу обвалились котировки на азитаских биржах. Европейские фондовые индексы снижаются, но не в таком темпе:

Джаспер Лоулер, London Capital Group: "Европейские акции росли не так, как индексы в США в январе, в течении прошлого года. Поэтому и резкого обвала не было. Цена на них не была такой завышенной, как в США".

Эксперты отмечают, что на рынке назрела "здоровая коррекция" после периода продолжительного роста акций в минувшем году.