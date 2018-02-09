Ле Пен: исключён, но почётен

Апелляционный суд Версаля подтвердил во пятницу исключение основателя французского Народного фронта Жан-Мари Ле Пена из рядов этой партии. При этом было подтверждено решение суда первой инстанции, сохранившее за 89-летним политиком пожизненный статус "почётного председателя Нацфронта" и право участвовать в его руководстве. Сумма ущерба. который Национальный фронт должен выплатить Ле Пену за исключение, увеличена с 15 тысяч (решение суда первой инстанции) до 25 тысяч.

Жан-Мари Ле Пен руководил Национальным фронтом около 40 лет. В 2011 году его сменила на этом посту дочь Марин. А ещё через 4 года бывшего лидера исключили из партии за его скандальные высказывания - он в частности заявил, что маршал-коллаборационист "Петен сыграл положительную роль в истории Франции", а газовые камеры нацистов - "лишь эпизод".

В стане Ле Пена-отца решение апелляционного суда приветствовали, а комментариев от его дочери Марин не последовало. Однако на съезде Национального фронта, который состоится в марте в Лилле, будет поставлен вопрос об упразднении поста почётного председателя партии, и в таком случае действие вердикта апелляционного суда продлится недолго.