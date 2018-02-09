Восторг и разочарования

Решение Спортивного арбитражного суда об отклонении апелляций 47 российских спортсменов, вызвало в мире спорта противоречивую реакцию. Так, представитель Американского Олимпийского комитета Анита Дефранц заявила, что США "в восторге" от такого вердикта.

"Мы были недовольны тем, что спортсмены, которые, как мы знали, не были чистыми, все-таки имели возможность участвовать в соревнованиях. Поэтому мы передали наше дело в КАС и были очень рады вынесенному решению. На этих Играх спортсмены будут знать, что состязаются с чистыми атлетами", - сказала Анита Дефранц.

Сообщение о решении Арбитражного суда совпало с церемонией открытия Российского Дома спорта в Канныне и не смогло омрачить царившей там праздничной атмосферы. Многие известные в прошлом российские спортсмены приехали на Игры в качестве болельщиков поддержать своих коллег.

"Последние несколько лет российский спорт, Россия, преподносятся во всех ситуациях как какое-то чудовище, так же как это было во времена "холодной войны". Как-будто люди в России всегда пьяные, ходят с пивом, уродливые и ужасные и все такое прочее. А теперь у нас есть этот уголок - Спортивный дом, куда все желающие могут прийти и посмотреть, какие мы на самом деле. Мы открытые и очень дружелюбные", - говорит фигурист Максим Траньков.

Несмотря на все сложности, болельщики, в том числе и из Кореи, счастливы, что смогут поддерживать на Олимпийских играх российскую сборную, оставшуюся одной из самых крупных по составу.