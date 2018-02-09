Зима, уходи! Традиции Бушояраша

Праздник Бушояраш в небольшом венгерском городке Мохач внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С каждым годом растет число туристов, которые стремятся посмотреть на местные масленичные гуляния.

Празднования проходят в течение шести дней в начале февраля и начинаются в четверг. Традицию проведения костюмированного карнавала хранят венгреские хорваты-шокцы. Согласно легенде, их предки отпугнули османских завоевателей, надев устрашающие маски и шкуры животных.

Говорят юные участники шествия:

"Я никак не мог дождаться Бушояроша и всего, что связано с праздником".

"Мне очень нравится, что под маской меня никто не узнает и я могу делать, все что захочу".

"А что ты делаешь?"

"Я посыпаю девочек мукой"

Обряд посыпания мукой призван увеличить плодородие и плодовитость в наступившем году.

Туристка из Китая делится впечатлениями: "Мне очень понравились эти традиционные гуляния. Очень интересно на все это посмотреть, особенно на детей, которые надевают костюмы, узнают о местных обычаях. Я в восторге!"

Изначально праздник связан с языческими ритуалами проводов зимы.

Из Мохача передает корреспондент “Евроньюс” Андреа Хайягош: "В последний день Бушояроша, во вторник, местные жители разожгут огромный костер, в котором сгорит гроб с зимой. По прогонозам синоптиков, в предстоящие дни здесь ожидается очень холодная погода, и ряженым нужно будет серьезно пострараться, чтобы прогнать зиму".