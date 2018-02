Бельгия. Государство против кошек

В Бельгии принят закон, предписывающий стерилизовать два миллиона котов и кошек в целях контроля их непомерно растущей популяции. Так Бельгия стала первым в мире государством, обязавшим своих граждан кастрировать их домашних любимцев.

В стране, где когда-то кошки доставляли почту в рамках странного эксперимента в конце 1800-х годов, теперь почти 30 000 кошек хозяева ежегодно выкидывают на улицу. Половина из них погибает. В переполненных приютах для животных кошек подвергают эвтаназии.

Чтобы справиться с ситуацией, власти страны приняли решение, что все новорожденные котята должны быть подвергнуты стерилизации до того, как им исполнится шесть месяцев. Все коты, которых ввозят в Бельгию на срок более 30 дней, также должны быть стерилизованы. Правила распространяются и на всех взрослых кошек.

Подобные решения уже принимались некоторыми муниципалитетами, однако Бельгия первой в мире распространила их в национальном масштабе. Первым под действие нового закона попал франкоязычный регион Валлония. В Брюсселе он действует с начала года и должен стать обязательным для всей страны к 2020 году.

“Его цель – сократить популяцию уличных животных. Но также он касается и домашних кошек”, – говорит Бьянка Дебаетс, один из троих министров, инициировавших этот закон.

Согласно закону, принятому в Валлонии еще в 2013 году, приюты для животных обязаны стерилизовать всех кошек старше 6 месяцев. Теперь эти меры распространяются на Брюссель и северный регион Фландрии.

“Летом к нам поступает около десятка кошек каждый день. И мы надеемся, что новый закон поможет изменить эту ситуацию”, – говорит сотрудник одного из приютов в Андерлехте.

Правительство Бельгии не собирается напрямую следить за соблюдением закона владельцами кошек. Однако все домашние животные должны иметь электронный чип – своеобразный паспорт, данные которого через ветеринаров поступают в централизованную сеть CatID.

Поскольку регистрация и идентификация животных обязательны на территории всей страны, стерилизация может быть сертифицирована через базу данных”, – сообщила Дебаетс.

Однако бельгийцы, похоже, не спешат выполнять новые требования. На сегодня в базе данных CatID зарегистрированы лишь 14882 кошки, жалкие 0,7% от предполагаемого общего числа кошек в стране.

Несоблюдение нового закона может быть наказано штрафом в 50 евро. За систематическое нарушение правил штраф может вырасти до 10 000 евро.

Ветеринары говорят, что несмотря на незначительное пока число зарегистрированных животных, наметился медленный, но рост обращений граждан в клиники с просьбой стерилизовать и зарегистрировать их кошек.

