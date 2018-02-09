CAS отклонил апелляции 47 россиян

Апелляции 47 российских атлетов, подавших протест в выездную комиссию Спортивного арбитражного суда на недопуск к Олимпийским играм, были отклонены. По мнению судей, МОК имел право приглашать спортсменов в индивидуальном порядке, учитывая отстранение НОК России.
CAS не усмотрел в действиях МОК дискриминации и несправедливости при выдаче приглашений на Игры, на что указывала защита российских спортсменов. В числе не попавших на Игры-2018 - лидеры своих дисциплин биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, конькобежец Виктор Ан.
В МОК приветствовали решение суда, которое, - цитата, - "поддерживает борьбу с допингом и дает ясность спортсменам".