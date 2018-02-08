Маленький шаг для человека, но... мощный рейв для всего человечества.
В минувшую среду танц-пол в Германии поднялся на заоблачную высоту.
В буквальном смысле: на чартерном самолёте Европейского космического агентства компания Big City Beats дала возможность 30 счастливчикам оттянуться в невесомости!
Акция стала частью фестиваля World Club Dome, который ежегодно проводится во Франкфурте.
Четырёхчасовой рейс корректнее было бы назвать "четырёхчасовым рейвом": самолёт с ди-джеем на борту прокатил 30 человек, которые выиграли "билет счастья" в лотерею при отборе из 30.000 участников.
Аэробус дал возможность пассажирам насладиться 5 минутами полной невесомости, в общей сложности исполнив 16 технических фигур, при которых лайнер находится в свободном контролируемом падении, а пассажиры - в невесомости.
Тусовка на борту - самая "разношёрстная": пассажирам от 18 до 33 лет, во Франкфурт они приехали из США, Бразилии, Марокко, Испании, Германии и Австралии.
Рейв в невесомости планируют сделать регулярным мероприятием. А те, кому не терпится, могут купить билет уже сегодня... за 6.000 евро.