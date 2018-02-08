Республиканцы и демократы заключили "бюджетную" сделку

В верхней палате Конгресса США лидеры республиканцев и демократов достигли межпартийной договоренности по бюджету на ближайшие два года. Эта сделка не только предусматривает снятие ограничений на государственные расходы, но и их увеличение на $300 миллиардов.

77-летняя Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Палате представителей произнесла речь, длившуюся более 8 часов. В американской политической практике такое поведение называется филибастер. Пелоси рассказала в том числе и о судьбах "мечтателей", тех, кого родители - нелегальные иммигранты - привезли в США еще детьми. И именно "мечтатели" остались сделкой недовольны, в холле Капитолия они устроили импровизированную манифестацию.

Что же касается бюджета, то все формальные процедуры по его согласованию должны завершиться до 8 февраля, чтобы правительство могло работать в обычном режиме.