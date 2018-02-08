Мэй — Соросу: «Второго референдума не будет»

Второго референдума по «брекситу» не будет: об этом заявили представители премьер-министра Великобритании. Так они отреагировали на новость о том, что американский финансист Джордж Сорос передал 400 тысяч фунтов стерлингов движению, которое пытается сорвать выход Британии из Евросоюза.

Представители Терезы Мэй подчеркнули, что страна уже проголосовала за «брексит», и правительство действует в соответствии с этим решением.

Джордж Сорос неоднократно критиковал решение покинуть ЕС и высказывал предположение, что Тереза Мэй недолго продержится на посту премьера, а сами британцы осознают, что движутся по неправильному пути.

Сторонники «брексита» не скрывают гнева в адрес американца:

«Очевидно, мистер Сорос — не друг Британии. Он уже однажды обрушил фунт стерлингов. Противники выхода всё время говорят о предполагаемом иностранном вмешательстве в референдум. А Сорос дал деньги определённым парламентским группам, и вот это настоящее иностранное вмешательство, мы все об этом знаем. Мистер Сорос и одна десятая процента элиты глобалистов не должны совать нос в британскую политику», — заявил представитель партии UKIP Рэй Финч. Движение, которое поддержал Сорос, организует акции протеста и публичные кампании, рассчитывая таким образом повлиять на парламент и заставить законодателей заблокировать сделку с Брюсселем. В руководстве движения заявили, что и не скрывали источников финансирования.