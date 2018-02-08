Рекордные убытки Tesla

Американская компания Tesla понесла самый крупный квартальный убыток за всю историю своего существования. В четвёртом квартале 2017 года её потери составили 675 млн долларов . Об этом свидетельствует опубликованная корпоративная отчётность компании.

Тем не менее Tesla удивила аналитиков, прогонозировавших более плачевную ситуацию. А теперь компания планирует выйти во втором квартале текущего года на тот уровень, на который она рассчитывала выйти к концу 2017-го. Это означает еженедельный выпуск 5 тысяч новых электромбилей Model 3 - бюджетной версии более дорогих Model X и Model S.

Сборку Model 3, цена которых начинается от 35 000 долларов, в Tesla начали прошлым летом, но столкнулась с трудностями в наращивании производства. Этот новый электромобиль может развивать скорость до 210 км/час и проехать без подзарядки около 350 км.