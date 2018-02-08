Дамаск обвиняет коалицию в авиаударах

"Актом прямой агрессии" назвали власти Дамаска авиаудары, нанесённые в среду по окрестностям сирийского Дейр эз-Зора коалицией во главе с США. В результате этих ударов были убиты около 100 человек из проправительственного ополчения.

Командование коалиции подтвердило нанесение ударов, заявив, что №решение о них было принято после нападения просирийских сил на штаб "Демократических сил Сирии", где в это время находились американские военные. "Демократические силы Сирии" состоят в основном из курдов, их поддерживает Вашингтон.

Представитель Пентагона Дана Уайт заявила:

"Демократические силы Сирии" действовали в порядке самозащиты при поддержке коалиции, чтобы отразить неспровоцированную атаку сил, лояльных сирийскому режиму, в восточной Сирии".

По данным Минобороны Сирии, инцидент спровоцировали боевики ИГИЛ, окопавшиеся на территории, контролируемой курдскими формированиями. Боевики напали на позиции сирийской армии, а под ответный удар попали "Демократические силы Сирии".

В ответ на предложение ряда членов Совбеза ООН установить "гуманитарную паузу" в Сирии постпред России Василий Небензя сказал:

"Вы понимаете, что это нереально. Мы хотели бы видеть прекращение огня, конец войны в Сирии, но я не уверен, что террористы согласны с тем, что предлагают США".

Речь идёт о ситуации в сирийской провинции Идлиб и пригороде Дамаска Восточная Гута. По данным Москвы, там действуют террористические группировки. А Вашингтон выражает озабоченность ростом насилия, утверждая, что причина напряженности - операция сирийских войск против оппозиции.

США призывают Россию повлиять на власти Сирии, чтобы прекратить насилие и обеспечить доставку гуманитарной помощи.