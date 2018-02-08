Графство Корнуолл как центр работорговли

Цветочная ферма в графстве Корнуолл на юго-западе Англии совсем не похожа на центр современной работорговли, тем не менее именно здесь в четверг были освобождены около 200 мигрантов из Восточной Европы, чей рабский труд использовали злоумышленники.

Выходцев из Литвы, Румынии и Болгарии удалось освободить в результате полицейской спецоперации: в ходе одной из проверок правоохранительные органы насторожили условий содержания на ферме работников.

"Это крайне необычно,- говорит инспектор уголовной полиции Гэйл Виндзор, - я впревые сталкиваюсь с таким количеством жертв за 20 лет полицейской службы. Так что мы прежде всего освобожденных осмотрели врачи, необходимо было убедиться, что они получили всн необходимое".

Мигранты, в основном мужчины, были доставлены в специально созданный для них центр. Теперь их судьбой займутся благотоврительные организации, в частности "Армия спасения", и государственные службы.

Полиция также задержала трех мужчин по подозрению в использовании рабского труда.