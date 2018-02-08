Россияне одержали первую олимпийскую победу

Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане состоится лишь в пятницу, но уже в этот четверг спортсмены из России добились первой победы.

Действующие чемпионы мира, Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий победили сборную Норвегии во втором матче новой для зимних Олимпийских игр дисциплине - дабл-микст по керлингу. Встреча завершилась со счетом 4:3. В стартовой игре, которая состоялась утром в четверг, россияне уступили сборной США со счетом 3:9.

"Эта победа придаст уверенности команде, - прокомментировал встречу тренер россиян Василий Гудин. - Олимпиада - очень тяжелое соревнование, в котором важна каждая победа. Возможно, мысли об этом не дали ребятам выступить на должном уровне в первой игре. Ни в коем случае не будем расслабляться и постараемся сохранить победный настрой на завтрашние встречи".

Следующий матч российский дуэт проведет против сборной Финляндии 9 февраля, начало встречи в 02:35 по Москве. В олимпийском турнире по керлингу среди смешанных пар выступают восемь команд, которые проводят предварительный однокруговой раунд. По его итогам четыре лучшие пары пройдут в полуфинал.

Делясь с журналистами первыми впечатлениями от Пхёнчхана, Анастасия отметила, что Олимпиада отличается от чемпионатов мира "может быть, только тем, что в зале очень шумно, когда корейцы поддерживают своих. Вообще ничего не слышно, приходится свиповать чисто на ощущении!"