Парад накануне Олимпиады
В шествии в Пхеньяне приняли участие не менее 13 тысяч военнослужащих. Завершилось мероприятие демонстрацией военной техники: танков, различных видов артиллерии, бронетранспортеров.
Северная Корея таким образом отпраздновала 70-летие со дня основания регулярной армии. Традиционно этот праздник отмечается 25 апреля, но в этом году было принято решение перенести празднования на 8 февраля.
На мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Лидер страны принял рапорт от командующего парадом и поднялся на трибуны на центральной площади, где традиционно проводятся подобные парады.