Срочная новость

Срочная новость

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Парад накануне Олимпиады

В шествии в Пхеньяне приняли участие не менее 13 тысяч военнослужащих. Завершилось мероприятие демонстрацией военной техники: танков, различных видов артиллерии, бронетранспортеров.

Северная Корея таким образом отпраздновала 70-летие со дня основания регулярной армии. Традиционно этот праздник отмечается 25 апреля, но в этом году было принято решение перенести празднования на 8 февраля.

На мероприятии присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Лидер страны принял рапорт от командующего парадом и поднялся на трибуны на центральной площади, где традиционно проводятся подобные парады. 

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