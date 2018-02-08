Ветер парализовал аэропорт

За последние два дня здесь было аннулировано около 20-и рейсов. В результате стихии 7 тысяч пассажиров были перенаправлены в другие аэропорты или застряли на острове. После того, как ветер утихнет, португальская авиакомпания Tap обещает сделать дополнительные рейсы, чтобы решить проблему со скопившимися пассажирами в аэропорту.

Вместе с сильными ветрами циклон принес на остров еще и снег. Зимние осадки начали падать в среду рано утром. В результате заблокированными оказались дороги, которые связывают горные вершины острова.