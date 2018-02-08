Зимовка в зоопарке

Сильнейшие снегопады в столице России вызвали брюзжание почти всех ее жителей, за исключением одной категории. Обитатели столичного зоопарка наслаждались снегом и морозцем.
Первыми почувствовали себя как дома - полярные медведи, у которых в их вольерах наступил праздник.
Радовались и пингвины. Не простые, а папуанские пингвины из Антарктики. Для них московские температуры - жара, им привычнее жить среди льдов круглый год.
Радовались снегу и овцебыки, их длинная шерсть отлично защищает от холода и сырости.
Праздновали снегопад и морские котики, они по этому случаю устроили спектакль, в награду получив лакомство. Один из немногих обитателей, кто не слишком доволен выпавшим снегом - дикий кот манул. Он весьма скептически отнесся к зимнему пейзажу, и это можно было прочитать на его пушистой мордочке.