Срочная новость

Срочная новость

Россия

Зимовка в зоопарке

Полярные медведи, антарктические папуанские пингвины, овцебыки и морские котики оценили московский снегопад по наивысшей шкале, они ему радовались и, не скрывая удовольствия, устроили для посетителей столичного зоопарка настоящий карнавал животных.

Сейчас воспроизводится:

Зимовка в зоопарке

Зимовка в зоопарке
Размер текста Aa Aa

Сильнейшие снегопады в столице России вызвали брюзжание почти всех ее жителей, за исключением одной категории. Обитатели столичного зоопарка наслаждались снегом и морозцем.

Первыми почувствовали себя как дома - полярные медведи, у которых в их вольерах наступил праздник.

Радовались и пингвины. Не простые, а папуанские пингвины из Антарктики. Для них московские температуры - жара, им привычнее жить среди льдов круглый год.

Радовались снегу и овцебыки, их длинная шерсть отлично защищает от холода и сырости.

Праздновали снегопад и морские котики, они по этому случаю устроили спектакль, в награду получив лакомство. Один из немногих обитателей, кто не слишком доволен выпавшим снегом - дикий кот манул. Он весьма скептически отнесся к зимнему пейзажу, и это можно было прочитать на его пушистой мордочке.

Больше по теме