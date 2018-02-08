Греция разместит 7-летние гособлигации

С 2010 года Еврозона и Международный валютный фонд выделили Греции почти € 250 млрд.
Программа финансовой помощи завершится в августе 2018 года.
После этого страна планирует полноценное возвращение на финансовый рынок и собирается начать погашение долгов.
Из Афин передает корреспондент Евроньюс - Эфи Кутсокоста:
"Греция выпустит облигаций на € 3 миллиарда. Таким образом страна собирается создать финансовую подушку в € 19-20 миллиардов до лета. Но, как считают аналитики, это, в первую очередь, психологический манёвр Афин, главная цель которого обеспечение финансирования на международном рынке после завершения программы международной помощи".