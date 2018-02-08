Восточная Гута - новый Алеппо

За последние 48 часов в районе Восточной Гуты усилились авиаудары и минометные обстрелы, которые привели к "гибели десятков мирных жителей и многочисленным ранениям людей". Сирийский правозащитный центр мониторинга, находящийся в Лондоне, эти цифры уточнил: по его сведениям, погиб по меньшей мере 31 человек, свыше 60 были ранены.
Правительство Асада утверждает, что именно в Восточной Гуте - это пригород Дамаска - засели боевики группировки ИГИЛ, тогда как международные организации, в их числе Евросоюз и ООН, заявляют, что под бомбами гибнут мирные жители.
Накануне в Женеве представитель ООН подчеркнул, что требуется принять немедленные меры, чтобы обезопасить мирных жителей и инфраструктуру в соответствии с требованиями международного права.
Стало известно, что в четверг Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Сирии, оно было созвано по инициативе Швеции и Кувейта.