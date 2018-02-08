Облавы в фавелах

К спецоперации в фавелах, которая прошла в Рио-де-Жанейро, были привлечены почти 3.000 военнослужащих. Совместно с полицией они осуществили рейд по нескольким фавелам - так называются районы трущоб в этом бразильском мегаполисе.

Была полностью блокирована фавела Сидади-ди-Деус, или Город Бога, ставшая знаменитой из-за одноименного фильма. Жизнь фавел, в отличии от их громких названий, куда как менее красочна: там регулярно происходят перестрелки полиции с правонарушителями, в частности, с теми, кто торгует наркотиками.

Серия облав при поддержке армейских частей прошла и в фавеле Росинья, она считается едва ли не самой опасной из трущоб, расположенных в Рио. Облавы были проведены в качестве профилактической меры безопасности в период карнавала, который проходит в Рио-де-Жанейро до 19 февраля.