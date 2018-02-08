CAS примет решение в день открытия

Решение выездной комиссии Спортивного арбитражного суда по вопросу допуска российских атлетов на Олимпиаду будет оглашено за несколько часов до открытия Игр — утром по корейскому времени, в Москве будет ещё практически ночь.

Небольшая задержка связана с тем, что CAS решил объединить дела двух групп олимпийцев из России:

«Мы могли начать слушания вчера, но перенесли их, чтобы одновременно рассмотреть и дело второй группы. В итоге, я думаю, стороны удовлетворены тем, что дела обеих групп объединены, и теперь все ждут решения», — сообщил генсек CAS Мэтью Риб.

СМИ сообщают, что суд удовлетворит апелляции частично: не все спортсмены будут допущены на Игры. Но МОК будет обязан допустить тех, кого коснётся положительный вердикт. «Мы сюда приехали для того, чтобы защитить своё честное имя и мы были полностью выслушаны панелью CAS. Все наши аргументы, все наши слова были услышаны», — рассказал главный тренер российской сборной по санному спорту Альберт Демченко.

Всего спецкомиссия CAS рассматривала апелляции 47 российских спортсменов и тренеров. 13 из них входили в число пожизненно отстранённых Олимпийским комитетом от Игр; ранее Арбитражный суд это решение отменил. Дела ещё шести россиян CAS решил рассмотреть позднее.