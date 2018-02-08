В России простились с героем

В России в четверг простились с летчиком Романом Филиповым, погибшим в бою с повстанцами, после того, как его самолет был сбит в Сирии. На траурной церемонии на подмосковном аэродроме Чкаловский присутствовали глава военного ведомства Сергей Шойгу и другие военачальники.

"Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, он сохранил верность присяге и принес себя в жертву, в борьбе с врагом", - сказал замминистра обороны России Николай Панков.

После траурного митинга под звуки военного марша гроб с телом летчика внесли в самолет Ил-76, который доставил его в Воронеж. В родном городе погибшего на панихиду в Доме офицеров пришли тысячи людей .

"Который раз наши ребята доказывают, что Россия продолжает быть сильной, единой страной и у нее есть такие героические люди", - говорят жители Воронежа.

3 февраля российский штурмовик Су-25, на котором Филипов совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", был сбит из ПЗРК . После катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, он вступил в неравный бой с повстанцами, а когда те подобрались совсем близко, подорвал себя гранатой. Посмертно Роман Филипов получил звание Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.