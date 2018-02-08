Олимпиада на пороге

Олимпийский огонь приближается к Пхёнчхану: до начала церемонии официального открытия Зимних Олимпийских игр-2018 в Южной Корее остаются считаные часы. Российские спортсмены примут в ней участие и пройдут под нейтральным олимпийским флагом в качестве "Олимпийских атлетов из России"под 55-ым гномером согласно корейскому алфавиту.

Накануне открытия Олимпиады уже прошли квалификационные соревнования в прыжках на лыжах со среднего трамплина, а также первые матчи по кёрлингу в миксте.

Во время торжественной церемонии в составе объединённой команды пройдут по стадиону спортсмены из Северной и Южной Корей. А в женском хоккейном турнире будет участвовать единая сборная двух стран. Но это ещё не всё. КНДР отправила к соседям целое судно с артистами - певцами, танцорами и музыкантами - которые дадут несколько концертов. Жить они будут на судне "Мангёнбон-92", на которм прибыли, а сеульские власти ввели бесполётную зону в районе порта.

Церемония открытия Олимпиады начнётся в 14 часов по московскому времени. Соревнования продлятся до 25 февраля.