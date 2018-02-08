Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане: прогнозы, скандалы, историческое рукопожатие

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане стартуют Зимние Олимпийские Игры. По разным причинам Олимпиада будет не совсем обычной. Кто из спортсменов поднимется на пьедестал почета, каких сюрпризов стоит ожидать, и чем запомнятся эти Игры в истории олимпийского движения.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля этого года в Пхёнчхане в Южной Корее. Эта страна уже во второй раз принимает у себя Олимпийские игры, но впервые зимние. Сеул был столицей летней Олимпиады в 1988 году.

На этот раз свои команды пришлют 92 страны. Это рекорд. В первой зимней Олимпиаде, которая состоялась в 1924 году в Шамони во Франции, участвовало 12 стран. В этом году в олимпийских соревнованиях за медали будут бороться 2952 спортсмена.

В Играх примут участие только 168 российских атлетов. Из-за допингового скандала МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в Олимпиаде, и атлеты вынуждены выступать под нейтральным (олимпийским) флагом.

Несмотря на оправдание Спортивным арбитражным судом, часть российской команды не сможет принять участие в Играх.

“ Быть оправданым не означает автоматически получить приглашение”, – заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

<Фавориты>

Итак, кто из спортивных звезд будет в центре внимания?

Одна из них, несомненно – Линдси Вонн. Едва ли не сильнейшая в скоростных дисциплинах американская горнолыжница пропустила из-за травмы Олимпиаду в Сочи. Двукратный призер Игр в Ванкувере рассчитывает вернуться на пьедестал почета в Пхёнчхане.

В биатлоне это, конечно, Мартен Фуркад. 11-кратный чемпион мира и шестикратный обладатель Кубка мира в общем зачете двукратный олимпийский чемпион 2014 года еще не сказал свое последнее слово.

Микаэла Шиффрин в свои 22 года успела одержать 40 побед на этапах Кубка мира. На играх в Сочи за три недели до своего 19-летия лет американская горнолыжница стала самой юной в истории олимпийской чемпионкой в слаломе.

Норвежский горнолыжник Аксель Лунд Свиндаль, завоевавший в 2010 году в Ванкувере и золото, и серебро, и бронзу, и не получивший ни одной медали в Сочи, вновь считается фаворитом.

И наконец, сюрприз! В зимних Олимпийских Играх впервые примут участие три спортсменки из Нигерии. Нигерийские бобслеистки стали первыми и единственными представительницами Африки, квалифицировавшимися на Игры в бобслее.

<Инфраструктура, безопасность, допинг- контроль>

Пхёнчхан уже дважды претендовал на то, чтобы стать столицей зимней Олимпиады. Третья попытка оказалась удачной, он опередил других конкурентов – французский Анси и немецкий Мюнхен.

Удобное расположение спортивной инфраструктуры – один из аргументов в пользу выбора Южной Кореи. Это – горнолыжный курорт Альпензия, где пройдут соревнования под открытым небом (лыжные гонки, горнолыжные соревнования, бобслей…), и приморский город Каннын, где расположены крытые стадионы (фигурное катание, хокей, кёрлинг и т.д.)

Всего соревнования пройдут на 13 площадках, 6 из которых построены специально к Олимпиаде.

Что касается безопасности, то в последний момент с ее обеспечением возникли проблемы. За три дня до начала Олимпиады 1200 сотрудников частных охранных агентств были отстранены от работы из-за подозрения на заражение норовирусом. Пока они проходят обследование, обеспечивать безопасность будут южно-корейские военные.

Система допинг-контроля была значительно усилена после того, как Россия была обвинена в нарушениях на играх в Сочи в 2014 году.

Допинг-контроль будет самым тщательным и доскональным за всю историю олимпийского движения.

В общей сложности будут взяты более 2400 проб крови и мочи спортсменов, около тысячи – непосредственно до и после состязаний.

Тем, кто едет в Пхёнчхан, следует позаботиться о теплых куртках, шарфах и шапках, поскольку, по прогнозам, эти игры станут самыми холодными в истории. На улице уже минус 10. Но для спортсменов холодная погода – это хорошая новость, снег и трассы сохранятся в рабочем состоянии на протяжении всех соревнований.

<Историческое рукопожатие>

Пхёнчхан также станет ареной исторического события. После непростых и напряженных переговоров Северная Корея, буквально в последнюю минуту, решила прислать на Олимпиаду делегацию из 22 спортсменов. Более того, в соревнованиях по хоккею корейцы выступят объединённой командой под общим флагом.

Без сомнения, это будет одно из знаковых событий для мирового олимпийского движения. Историческое рукопожатие Сеула и Пхеньяна.

Как заявил президент МОК Томас Бах на открытии стены Олимпийского перемирия, Олимпийские игры отныне не только спортивное событие: “Учитывая особые обстоятельства, время и место этих зимних олимпийских игр, каждый должен понимать, почему это олимпийское перемирие столь же актуально, как и во времена античности. Более, чем когда бы то ни было, мир нуждается в олимпийских ценностях мира и дружбы”.

В прошлом месяце Северная и Южная Корея договорились о формировании объединенной женской сборной по хоккею, куда вошли 23 южнокорейских и 12 северокорейских спортсменок. Впервые команда вышла на лед в воскресенье 4 февраля в товарищеском матче со сборной Швеции. Шведы выиграли 3:1. Это неплохой результат, учитывая что у корейской сборной было всего несколько дней для совместных тренировок.

На церемонии открытия Игр команды Юга и Севера пройдут под флагом с изображением единого полуострова.

А уже 10 февраля кореянки сыграют свой первый официальный матч на турнире против команды Швейцарии.