Молодёжь СДПГ может обрушить коалицию

Сможет ли «большая коалиция» в Германии приступить к работе? ХДС/ХСС Ангелы Меркель и СДПГ Мартина Шульца объявили о соглашении. Однако в отличие от консерваторов, у которых такие решения принимает партийное руководство, социал-демократам предстоит голосовать — всем: «Нелегко сказать, чем закончится голосование. Мы, молодёжное крыло, будем активно участвовать в дебатах, сделаем всё. чтобы нашу точку зрения услышали. Партийное руководство также выскажет свою позицию и, я надеюсь, дикуссии будут плодотворными», — говорит лидер «молодёжки» СДПГ Кевин Кюнерт.

Именно молодёжное крыло СДПГ развернуло публичную кампанию против «большой коалиции», выступив против своего же консервативного руководства. Немецкие СМИ сообщают, что Меркель и Шульц уже распределили министерские портфели. Однако до окончательного утверждения кабинета придётся ждать: результаты голосования СДПГ будут объявлены в первые выходные марта.

«Многие представители СДПГ, в первую очередь молодёжь, чувствуют себя обманутыми: да, партия останется в правительстве ещё на четыре года, но так и не станет партией большинства еще 8-12 лет, и уж точно не на следующих выборах», — считает политолог Кристоф Нгуен.

Если всё же социал-демократы выскажутся против, для СДПГ это будет означать скорее всего отставку партийного руководства — или одного только Шульца. Для консерваторов ситуация окажется хуже: у них больше не осталось кандидатов в партнёры по коалиции.