На выборы идут восемь кандидатов

Центральная избирательная комиссия России завершила регистрацию кандидатов на пост президента РФ. В бюллетенях, которые избиратели получат 18 марта, будут значиться восемь фамилий.
На сегодняшнем заседании ЦИК были зарегистрированы последние из подавших документы кандидатов —Максим Сурайкин и Ксения Собчак. Завершив процедуру регистрации, ЦИК сразу утвердил и текст избирательного бюллетеня.
Из нескольких десятков претендентов, изначально заявивших о намерении вступить в борьбу за должность президента, до стадии подачи документов на регистрацию дошли в итоге лишь 17. А полный пакет докумнентов смогли предоставить шесть из них: самовыдвиженец Владимир Путин и выдвинутые партиями Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин.
Владимир Жириновский и бизнесмен Павел Грудинин — как кандидаты представленных в Госдуме партий — были зарегистрированы без сбора в свою поддержку подписей избирателей.
По закону, фамилии кандидатов должны быть перечислены в бюллетене в алфавитном порядке. Таким образом, список претендентов на президентский пост будет выглядеть следующим образом:
Бабурин Сергей Николаевич ("Российский общенародный союз"),
Грудинин Павел Николаевич (КПРФ),
Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР),
Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение),
Собчак Ксения Анатольевна ("Гражданская инициатива"),
Сурайкин Максим Александрович ("Коммунисты России"),
Титов Борис Юрьевич (Партия роста),
Явлинский Григорий Алексеевич ("Яблоко").