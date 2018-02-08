Норвежцев завалили яйцами

Зимняя Олимпиада в Южной Корее еще не успела открыться, а некоторые сборные уже столкнулись с курьезными ситуациями. Так шеф-повара норвежской команды получили вместо заказанных 1500 яиц - 15 тысяч. По словам одного из кулинаров, при оформлении заказа они использовали гугл-переводчик и в результате добавился лишний ноль. Таким образом команду Норвегии, состоящую из 121 человека, может ожидать довольно однообразное меню, состоящее в основном из яиц.

"Эти яйца больше похожи на недоразумение, чем на то, что нам нужно. Просто в заказе появился лишний ноль и вместо 1500 нам привезли 15 тысяч. Что сказать? - Бывает!". Повара, скорее всего, будут использовать их в приготовлении блюд... Я так думаю, а вообще я не знаю. Возможно, мы сможем вернуть их обратно поставщикам... Я не знаю. Это - большая проблема", - говорит глава норвежской делегации Торе Овребо.

Некоторые "доброжелатели" уже подсчитали, что если яйца не примут обратно, каждый член норвежской команды должен будет съедать ежедневно 124 яйца. Но не исключено, что в этом случае их могут обвинить в "яичном допинге".