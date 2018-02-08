Первые соревнования в Пхёнчхане

Официально Олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане открывается в пятницу, но уже начались соревнования по кёрлингу и прыжкам на лыжах с трамплина. Команда олимпийских атлетов из России по кёрлингу проиграла сборной США в первом матче в новой дисциплине дабл-микст — турнире среди смешанных пар. Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американцев.
Церемония открытия Зимних Олимпийских игр пройдет 9 февраля. И делегации КНДР и Южной Кореи примут в ней участие под единым флагом.
В Пхёнчхан уже прибыла северокорейская делегация в составе 280 человек. На церемонию открытия приедет младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон.
Впервые в истории двух стран сформирована общая женская сборная по хоккею. 10 февраля объединенная команда сыграет со сборной Швейцарии.