Число жертв растет

По меньшей мере 10 человек погибли, сотни пострадали, десятки пропали без вести: таков предварительный итог землетрясения на Тайване, произошедшего во вторник. Наибольшие разрушения в городе Хуалянь, популярном у туристов месте отдыха. Именно поблизости от него находился очаг первого подземного толчка магнитудой 6,4.
В Хуаляне были полностью разрушены несколько зданий и серьезно поврежден отель, в котором находились сотни постояльцев. За ним последовало второе землетрясение с чуть меньшей магнитудой. В течение всей среды ощущались крупные и мелкие толчки земной коры, которые усиливали панику и осложняли спасательные работы.
Наибольшие опасения за судьбу пропавших без вести - их почти 60 человек - связаны с жилыми зданиями, одно из них, 12-этажное, с обрушенным фундаментом. Этот дом наклонился под углом 45 градусов.