CAS принимает решение

В Пхёнчхане завершилось заседание специальной комиссии Ad Hoc Спортивного арбитражного суда (CAS), который рассматривал апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм.
Генеральный секретарь суда Мэтью Риб сообщил, что решение будет объявлено в главном пресс-центре Олимпиады в пятницу с 3:00 до 6:00 утра по московскому времени.
Между тем газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на портал Inside the Games сообщила, что суд CAS удовлетворит апелляции частично: некоторые спортсмены будут допущены на Игры, некоторым будет отказано в допуске.
Всего спецкомиссия CAS рассматривала апелляции 47 российских спортсменов и тренероов. В случае положительного вердикта, МОК будет обязан допустить их на Игры. Дела российских спортсменов рассматривает группа арбитров, в которую вошли три человека: канадка Кэрол Робертс (председатель), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.