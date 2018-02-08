Суд над Абдесламом возобновился без него

В Брюсселе возобновился процесс над «парижским террористом» Салахом Абдесламом, даже несмотря на отсутствие подсудимого. У него есть право отказаться от явки на заседание, которым он и воспользовался, о чём объявил после первой сессии в понедельник.
Как сообщает наш корреспондент Аисса Буканун,
«Процесс привлекает пристальное внимание. У Дворца правосудия в Брюсселе — исключительные меры безопасности. Истцы выразили удовлетворение тем, что заседания возобновились, как и было запланировано.
Адвокат Свен Мари согласился представлять интересы подзащитного и без его участия.
В Бельгии Салаха Абдеслама судят за оказание сопротивления полиции при попытке задержания. В понедельник прокуратура потребовала для него 20 лет тюрьмы. Сам экстремист отрицает, что применял оружие против стражей порядка.
Единственного оставшегося в живых исполнителя парижских терактов содержат во французской тюрьме. Чтобы он мог принимать участие в бельгийском процессе, есть договорённость о механизме его доставки в Брюссель и обратно.