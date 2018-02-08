Банк Англии не стал повышать базовую ставку

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. На прежнем уровне оставлен и лимит средств, которые это кредитное учреждение может потратить на выкуп активов, а именно 435 миллиардов фунтов стерлингов.

По итогам заседания в четверг управляющий "Банка Англии" Марк Карни дал понять, что Великобританию ждет ужесточение монетарной политики:

"Чтобы вернуть инфляцию в должные рамки, в трехлетней перспективе необходимо будет, вероятно, повышать процентную ставку. И хотя мы рассчитываем, что процесс этот будет незначительным и постепенным, в любом случае начать его придется раньше и проводить решительнее, чем мы планировали в ноябре ».

Напомним, что по итогам ноябрьского заседания Банк Англии - впервые с 2007 года - поднял процентную ставку на 25 пунктов. Ряд аналитиков ожидали, что регулятор повысит базовый показатель уже в этот четврег, учитывая отрицательные значения трех индексов активности в этом месяце, упавшие розничные продажи и рост инфляции.