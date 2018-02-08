Говорят родственники жертв Абдеслама

Родственники приходят к памятнику жертв брюссельских терактов 22 марта 2016 года. Сообщники арестованного незадолго до этого Салаха Абдеслама (которого судят на этой неделе) взорвали бомбы раньше, чем планировалось, и не во Франции.

В аэропорту Завентем, на пути в Стокгольм, погибла Берит Викторссон. Она приезажал навестить свою дочь.

«Я настрадалась, но продолжаю страдать от того, что тогда случилось, - говорит Катарина Викторссон. - Напоминания о Салахе Абдесламе усиливают мою боль. Мои мысли вокруг этого человека, я думаю о нем, хотя, по-моему, он этого недостоен».

Бельгиец Филипп Ванстенкист потерял при взрыве в аэропорту сестру Фабьенн. Теперь он представитель Европейской ассоциации преодоления последствий терроризма «V-Europe». С буквы «V» начинаются на многих языках слова «жертвы», «ценности», «правда» и «победа».

«Нам важно понять всё, что произошло между 13 ноября 2015 года в Париже и 22 марта 2016 года в Брюсселе, - сказал Ванстенкист. - Похоже, что орудовала одна и та же ячейка. Нам нужно увидеть полную картину".

В Париже джихадисты из группы Абдеслама обстреляли посетителей кафе “Карийон”. Среди прочих погибла француженка Клое Буоасино.

«Я так боюсь, что все эти трагические события будут забыты, - говорит её мать Элизабет. - Все эти хорошие люди закончили рабочую неделю и пошли выпить пива, а тут такое... Но мы ведь не на войне. Я боюсь, что их забудут, забудут мою Клое. Поэтому я хочу всем сказать: не забывайте, хотя помнить это больно. Но можно сохранить в наших сердцах этих людей и жить дальше».

В годовщины терактов в Бельгии и Франции погибших чтят разные люди, в том числе далекие от тех событий.