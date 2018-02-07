Трамп хочет устроить военный парад в Вашингтоне

Пентагон получил указание от президента Дональда Трампа организовать в Вашингтоне военный парад подобный тому, который проводится 14 июля в Париже. По информации газеты "Вашингтон Пост", этот вопрос обсуждался на совещании президента США с военным командованием 18 января.

В Белом Доме подтвердили эту информацию, уточнив, что организация парада находится на ранней стадии и дата, когда он может быть проведён, пока не определена. В качестве вариантов называют День поминовения 28 мая, День независимости 4 июля и День ветеранов 11 ноября.

14 июля прошлого года Дональд Трамп присутствовал на параде в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.