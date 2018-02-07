Напряженность на Западном берегу

На Западном берегу реки Иордан сохраняется высокая напряженность. Вооруженный ножом палестинец в среду утром ранил охранника на въезде в еврейское поселение Кармей-Цур близ города Хеврон. Злоумышленник был застрелен.

Один палестинец был убит в ночь на среду в столкновениях с израильскими военными. Об этом сообщают палестинские информационные источники. Армия обороны Израиля проводила в деревне Шхем операцию по поиску злоумышленника, зарезавшего раввина 5 февраля на шоссе у крупного поселения Ариэль на Западном берегу. Он оставил на месте преступления свои документы, а затем скрылся на ожидавшей его машине. Во время обыска в доме террориста сотни человек бросали камни, бутылки с зажигательной смесью и взрывные устройства в израильских солдат и строили стены из камней. Несколько десятков участников беспорядков были госпитализированы с ранениями от резиновых пуль и отравлением от слезоточивого газа.

Начавшаяся в сентябре 2015 года в зоне палестино-израильского противостояния волна насилия получила новый импульс после признания 6 декабря 2017 года президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей еврейского государства.