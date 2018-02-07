От "Игры престолов" к "Звездным войнам"

Создатели телесериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс напишут сценарий и спродюсируют отдельную серию фильмов "Звездные войны". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте киносаги. Отмечается, что в этих картинах будут рассказаны истории других героев и они не будут пересекаться с трилогией о Скайуокерах, над которой работает режиссер Райан Джонсон, снявший восьмой эпизод франшизы - "Последние джедаи". По словам Бениоффа и Уайсса, возможность поработать над "Звездными войнами" для них является большой честью и они смогут приступить к сценарию, как только будут завершены съемки последнего сезона "Игры престолов". Дата релиза новых фильмов пока не сообщается. Подробности сюжета также хранятся в секрете.

В 2012 году Disney приобрела основанную Джорджем Лукасом компанию Lucasfilm, которая владеет правами на "Звездные войны". Вскоре было объявлено о планах по съемкам новой кинотрилогии. Ее первая серия, "Эпизод VII: Пробуждение Силы" вышла на экраны в декабре 2015 года. В том же году представители Walt Disney объявили, что компания собирается выпускать по одному новому фильму в цикле "Звездные войны" ежегодно.