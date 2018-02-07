ВПК США подвергся кибератаке

Российских хакеров из группы Fance Bear обвинили в краже секретных данных, имеющих отношение к американскому военно-промышленному комплексу. Жертвами взлома, по информации агентства Associated Press, стали порядка 90 сотрудников различных компаний, в том числе таких гигантов, как Boeing, Airbus Group, General Atomics и Lockheed Martin. Какие именно данные были украдены, неизвестно. Речь идет об атаках, которые были совершены в период с мая 2015 по март 2016 года. Как утверждается, особый интерес у хакеров вызвали технологии, связанные с облачными сервисами, ракетостроением, созданием военных дронов и самолетов-невидимок.

"Эта атака неудивительна. Технологии, связанные с дронами, у многих вызывают интерес. Россия в последние пару лет приложила немало усилий, чтобы овладеть этой технологией. Существуют многофункциональные беспилотники, которые могут вести наблюдение, проводить разведку и даже наносить удары. Аппараты, которые сейчас есть в распоряжении России, - это микродроны. Их функции ограничены корректировкой артиллерийского огня, разведкой на поле боя и наблюдением. А беспилотники, которые Россия хочет получить, намного сложнее и способны выполнять иные типы миссий", - говорит Дэн Геттингер из Центра изучения дронов.

Информацию о взломах журналистам передали сотрудники компании SecureWorks, которая занимается вопросами кибербезопасности. По их данным, 40% из тех, кто получил письма от хакеров, перешли по присланным ссылкам, что позволило взломщикам получить доступ к необходимой информации.