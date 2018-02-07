Конфискация бивней мамонта

Пограничники задержали в порту Владивостока крупнейшую в своей практике партию бивней мамонта. Якутская компания пыталась по подложным документам вывезти за границу 4,5 тонны ценного груза, включая 14 крупных цельных бивней. Cтоимость товара оценивается в 340 миллионов рублей (почти 5 миллионов евро). В документах была указана цена в два миллиона рублей, что вызвало подозрения пограничников. Они провели экспертизу 650 фрагментов, которая показала, что бивни и их части представляют собой сырье наилучшего качества.

А за день до этого пограничники пресекли попытку незаконного вывоза 200 килограммов дорогостоящего сушёного трепанга ("морского огурца").

По оценкам специалистов, ущерб от незаконной добычи бивней мамонта составляет более 1 млрд рублей в год. Более 70% мамонтовой фауны находится на территории Якутии.