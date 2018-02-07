На Тайване вновь произошло мощное землетрясение - Reuters

Тайвань продолжает трясти: в среду недалеко от города Хуалянь было зарегистрировано очередное мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,7. Об этом сообщают местные власти.

Во вторник подземные толчки в том же районе привели к гибели по меньшей мере шести человек. Число жертв еще может возрасти, так как десятки человек числятся пропавшими без вести. В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

Несколько зданий были частично или полностью разрушены в Хуаляне. В их числе 11-этажный отель и военный госпиталь. Сообщается, что в отеле, в котором обрушились первые три этажа, оказались заблокированы многочисленные постояльцы, 116 из них спасателям уже удалось эвакуировать. Одно из многоэтажных зданий накренилось до опасного угла, и в связи с угрозой полного обрушения спасательные работы там пришлось пока приостановить.

Землетрясение произошло около полуночи по местному времени. По оценкам тайваньских сейсмологов, магнитуда толчка составила 6,0. Его эпицентр находился в море, а очаг залегал на глубине 10 км.