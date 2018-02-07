Снег идет, Париж в смятении

Мощный снегопад в столице Франции и в столичном регионе Иль-де-Франс вызвал хаос на дорогах, общественном городском транспорте и в железнодорожном сообщении.
Метеослужба страны ввела в полутора десятках департаментов на севере, северо-востоке и в центральной части Франции предпоследний, оранжевый уровень тревоги в связи с мощными осадками, низкими температурами и гололедом.
Транспортные средства, которыми перевозятся ученики в школьные учреждения, остались в депо, родителям было рекомендовано самостоятельно забирать детей.
Вечером ситуация еще больше осложнилась, потому что автомобилисты не могли попасть домой, используя привычные маршруты: часть трасс была закрыта для движения, наземный общественный транспорт не ходил, и многие вынуждены были добираться автостопом. Тяжелая ситуация сложилась и на железной дороге: скорость поездов из-за снегопадов была резко снижена.