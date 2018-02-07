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Германия

Срочная новость

Германия: по дороге к коалиции

Коалиции быть, решили две политических силы Германии: соратники Меркель получили портфели министра обороны, министра экономики и главы МВД, а социал демократы посты главы внешнеполитического ведомства и кресло министра финансов.

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Германия: по дороге к коалиции

Германия: по дороге к коалиции
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Cоглашение о формировании правительства Германии, судя по всему, достигнуто. Две политических силы страны: партийный блок Меркель и социал-демократы достигли компромисса.

Социал-демократы получат в новом кабинете портфели министра финансов, труда и иностранных дел, в том время, как соратникам канцлера отойдет руководство экономикой, обороной и пост главы министерства внутренних дел.

Первоначально оглашение итогов длительных консультаций было назначено на воскресенье, затем его перенесли на вторник. В дискуссиях последних дней было два камня преткновения - это оплата медицинской помощи и схема составления трудовых договоров.

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