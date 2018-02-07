Маск летит на Марс

Ракету с кабриолетом отправил к Марсу Илон Маск.

Запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со стартовой площадки на космодроме во Флориде прошел успешно. Ускорители "Фолкона", как и было запланировано, после запуска вернулись на Землю. Два из них приземлились на мысе Канаверал, выполнив, как объяснил сам Маск, "синхронный пилотаж".

Falcon Heavy - самая мощная из существующих сегодня ракет-носителей. "Фолкон" в состоянии доставить на низкую, как ее называют, околоземную орбиту до 64 тонн груза. Запуск Falcon Heavy обошелся в 90 млн долларов.