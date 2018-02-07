Брюссель хочет наказать Лондон

ЕС намерен вводить санкции в отношении Британии в период переговоров по условиям брексита.
Санкции могут касаться работы в общем экономическом пространстве, беспошлинной торговли и свободного движения капиталов. Об этом стало известно лондонской "Гардиан", получившей доступ к документу, который циркулировал в брюссельских кулуарах.
Компании, зарегистрированные в Соединенном королевстве, могут быть лишены полностью или частично тех преференций, которыми пользуются все компании, зарегистрированные на территории стран-членов ЕС.
Брюссель, как явствует из текста проекта протокола к готовящемуся соглашению, хочет иметь юридическую возможность, не обращаясь в соответствующие судебные инстанции, налагать санкции на Британию, если та окажется строптивой и неуступчивой в переговорах, которые касаются, в частности, статуса граждан стран-членов ЕС, живущих в настоящее время на территории Соединенного королевства