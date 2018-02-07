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Срочная новость

Германия

В ожидании коалиции

Если консенсуса в межпартийных дискуссиях достичь не удастся, в Германии могут быть проведены повторные выборы.

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В ожидании коалиции

В ожидании коалиции
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В среду в Германии должны огласить решение по итогам переговоров по созданию правительственной коалиции.

В переговорах участвуют партийный блок, возглавляемый Ангелой Меркель и СДПГ.

Первоначально оглашение итогов длительных консультаций было назначено на воскресенье, затем его перенесли на вторник.

Два камня преткновения в дискуссиях - это оплата медицинской помощи и схема составления трудовых договоров, которые социал-демократы считают нарушающими равенство пациентов и прав работников.

Если консенсуса достичь не удастся, то придется либо формировать правительство меньшинства, либо проводить повторные выборы.

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