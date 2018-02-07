В ожидании коалиции

В среду в Германии должны огласить решение по итогам переговоров по созданию правительственной коалиции.
В переговорах участвуют партийный блок, возглавляемый Ангелой Меркель и СДПГ.
Первоначально оглашение итогов длительных консультаций было назначено на воскресенье, затем его перенесли на вторник.
Два камня преткновения в дискуссиях - это оплата медицинской помощи и схема составления трудовых договоров, которые социал-демократы считают нарушающими равенство пациентов и прав работников.
Если консенсуса достичь не удастся, то придется либо формировать правительство меньшинства, либо проводить повторные выборы.